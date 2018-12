publié le 17/09/2018 à 08:29

Wotchek Janowski, l'immigré polonais qui avait réussi à séduire la fille d'Hélène Pastor, l'un des plus beaux partis de Monaco, devrait attirer tous les regards au procès qui s'ouvre lundi 17 septembre à Aix-en-Provence.



Le 6 mai 2014, une fusillade éclate devant un hôpital de Nice. Il est un peu plus de 19 heures, Hélène Pastor a quitté son Rocher pour rendre visite à Gildo, son fils, hospitalisé pour un AVC.

Hélène Pastor et son chauffeur, Mohammed Darwich, sont touchés par balles de fusil de chasse et décèdent quelques jours plus tard de leurs blessures. Très vite, les policiers chargés de l’enquête vont comprendre que la cible du tireur était bien Hélène Pastor et que l’assassinat de son chauffeur était destiné à brouiller les pistes.

L’amateurisme des auteurs de ce double crime, va permettre aux enquêteurs d’identifier et d’arrêter en moins d’un mois et demi l’ensemble des protagonistes.



Dix accusés dans le box

Dix personnes sont présentées devant la justice pour ce double assassinat jusqu'au 19 octobre aux assises d'Aix-en-Provence.



Wotchek Janowski, qui s'était hissé au sommet du Rocher à la fin des années 80, ex-consul honoraire, homme d'affaires, multipliait en réalité les sociétés fantômes et les dettes depuis plusieurs années sans que sa femme ne se doute de rien. Il est accusé d’être le commanditaire du double meurtre.

Le mobile de l'assassinat en question

Est-ce pour s'emparer d'une partie de l'héritage que Janowski a décidé de faire disparaître sa belle-mère?



Sylvia, la fille d'Hélène Pastor, "sa petite sissi" souffre d'un cancer. En cas de malheur, adieu la rente mensuelle de 500.000 euros, le personnel de maison, et les vacances luxueuses.



Ou bien l'accusé a-t-il agi pour sauver Sylvia d’une mère tyrannique ? "Cette idée a grandi en moi en voyant chaque soir ma femme détruite de l'intérieur", disait-il à l'époque en garde à vue.



Wocjiech a mandaté son coach sportif pour monter une équipe capable d'assassiner Hélène Pastor. Il a avoué avant de revenir sur ses aveux, et clame son innocence, sans pouvoir expliquer les sommes retirées quelques jours avant le double crime. Un "contrat" à 140.000 euros pour payer tueur à gages et intermédiaires avec l'argent d'Hélène Pastor, qui a en quelque sorte financé son exécution.