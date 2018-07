publié le 29/01/2018 à 16:09

Le procès de Jawad Bendaoud, surnommé le "logeur de Daesh", qui s'est ouvert mercredi 24 janvier, entre dans sa quatrième journée. Jawad Bendaoud est poursuivi pour "recel de malfaiteurs terroristes". Dans la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, deux autres accusés, Mohamed Soumah et Youssef Aït-Boulahcen.



Après avoir été entendu jeudi et vendredi dernier, l'accusé principal s'exprime à nouveau devant le jury. Son audition a été particulièrement déroutante, tant il raconte de détails de façon décousue. Ses propos ont parfois fait rire l'audience.

Une attitude vivement critiquée par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, au micro de RTL dimanche 28 janvier. "La sanction qui sera prononcée le sera, quels qu'aient été les propos du logeur en question", avait-elle assuré.

Maître Nogueras, avocat de Jawad Bendaoud, fait part de "l'indignation, l'étonnement et l'inquiétude" de la défense "face à une situation qui (lui) semble être unique", la ministre de la Justice ayant promis une sanction avant même que le procès ne soit terminé.



"Nous craignons que ce comportement soit une atteinte à votre tribunal, déclare l'avocat de Jawad Bendaoud au tribunal. (Nicole Belloubet) n'est pas venue (au procès, ndlr) et réagit à des propos rapportés dans les médias et la presse. C'est une atteinte évidente à la présomption d'innocence", poursuit-il.



Au programme de ce quatrième jour de procès, les questions de la défense et l'examen des personnalités de Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah et Youssef Aït-Boulahcen. Suivez le procès avec le live-tweet de notre journaliste sur place :

