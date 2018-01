publié le 24/01/2018 à 15:58

Le procès de Jawad Bendaoud, qui s'est ouvert mercredi 24 janvier, est historique : il est le premier en lien avec les attaques meurtrières du Stade de France, des terrasses parisiennes et du Bataclan.



Jawad Bendaoud est poursuivi pour "recel de malfaiteurs terroristes". Il s'est rendu "célèbre" le matin de l'assaut de Saint-Denis, le 18 novembre 2015, cinq jours après les attentats les plus meurtriers connus en France qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. À ses côtés dans le box des accusés, se trouveront Mohamed Soumah et Youssef Aït-Boulahcen.

Le procès a démarré avec un certain retard, comme l'a constaté notre journaliste sur place. Alors que le procès devait s'ouvrir à 13h30, il aura fallu attendre presque deux heures de plus pour voir "le logeur de Saint-Denis" arriver en chemise blanche.

L'audience devait commencer à 13h30, mais un des prévenus ne serait pas encore arrivé d'où le léger retard — Cécile de Sèze (@CecileDSZ) January 24, 2018

Le fait marquant de cette première journée du procès réside peut être dans la requête d'un des avocats des parties civiles, qui devrait demander une requalification des faits reprochés à Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah en "acte de terrorisme". Youssef Aït-Boulahcen, lui, est poursuivi pour "non dénonciation de crime terroriste".

"Vous devrez déterminer si #Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah sont des terroristes, ce n'est pas la position du parquet", commente le procureur à la cour @RTLFrance — Cécile de Sèze (@CecileDSZ) January 24, 2018