Philippe Caverivière : "Avec Jubillar et Daval, Pialle va pouvoir monter un boysband"

Ce samedi 17 juin, Emmanuel Macron était au Stade de France pour assister à la finale du Top 14 de rugby et a été sifflé par une partie du public quand il est descendu saluer les joueurs. "Le quotidien d’Emmanuel Macron est devenu celui d’une jolie fille dans un quartier rempli de gros beaufs : il se fait siffler dès qu’il met les pieds dehors", lance Philippe Caverivière.

D'ailleurs après la victoire du Stade toulousain, le chef de l'État a bu une bière cul sec dans les vestiaires. "On sent que le Président veut changer son image pour paraitre moins déconnecté, plus proche des Français", explique l'humoriste.

La semaine dernière, Michel Pialle a avoué avoir tué sa femme Karine Esquivillon et a expliqué aux enquêteurs qu’il s’agissait d’un "accident par arme à feu". "Mich-Mich est incarcéré, et il a déjà reçu une boîte de chocolats de la part de Cédric Jubillar et un bracelet d’amitié en scoubidous tressé par Jonathann Daval", rapporte le chroniqueur. Selon lui Cédric, Jonathann et Pialle "vont bientôt être assez pour monter un petit boysband pour le spectacle de fin d’année".

