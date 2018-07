Peut-on défendre Salah Abdeslam ?

publié le 28/04/2016 à 20:38

Salah Abdeslam est arrivé hier, mercredi 27 avril, en France. Il est incarcéré à Fleury-Merogis (Essonne). Son avocat principal est Frank Berton. L'unique survivant des commandos qui ont attaqué Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015 sera sans doute défendu par d'autres juristes. Et justement, le fait de défendre un terroriste présumé fait débat.



Pour Hélène Pilichowski, défendre Salah Abdeslam "est l'occasion d'apprendre ce qui se passe au niveau de ces individus qui terrorisent des pays entiers". "Ça peut présenter pour l'avocat un intérêt : on va essayer de comprendre et de faire comprendre aux autres ce qui se passe dans leurs têtes", précise-t-elle, avant d'ajouter : "Sur le plan personnel,ça peut coûter de défendre un terroriste. Mais il s'agit de l'intérêt supérieur de sa profession. Et je pense que ça peut être une occasion de rendre service à la société et de progresser professionnellement".



On gagnera toujours contre le terrorisme et l'obscurantisme Paolo Levi, journaliste italien Partager la citation





Denis Tillinac se rappelle Jacques Vergès "qui s'était fait une spécialité de défendre l'indéfendable". Lui est favorable à la défense d'Abdelsam "pour comprendre" le raisonnement des terroristes. "C'est aussi sociologique que psychologique", indique-t-il. Paolo Levi observe : "Toute la différence entre la barbarie et la démocratie se résume dans le fait qu'un terroriste, dans une république laïque et démocratique, peut être défendu et avoir droit à un procès équitable. C'est la force de nos démocraties et c'est la raison pour laquelle on gagnera toujours contre le terrorisme et l'obscurantisme"

Enfin, Roland Cayrol s'étonne que ce débat apparaisse. "Se poser la question ne devrait même pas exister", estime-t-il, car "tout accusé a le droit d'être défendu". Il y va "de l'honneur de nos démocraties".



On refait le monde, avec :

- Hélène Pilichowski, journaliste

- Denis Tillinac, écrivain

- Roland Cayrol, politologue

- Paolo Levi, journaliste italien