publié le 28/05/2018 à 14:00

Qui en veut aux phoques de la côte d'Opale ? Cinq phoques ont été retrouvés tués et mutilés ces derniers mois près de Boulogne-sur-Mer. Depuis janvier, deux phoques ont été abattus au fusil, et trois autres décapités.



Le dernier en date a été retrouvé par un promeneur en avril, mais n'a été signalé qu'en mai à l'association Sea Shepherd, qui alerte sur ce problème, rapporte Le Parisien. Il était décapité et ses nageoires étaient découpées.

L'affaire inquiète suffisamment pour que l'association ait mis en jeu une récompense de 10.000 euros pour quiconque pourrait faire avancer l'enquête. Une quinzaine de personnes se sont manifestées, en vain. Mais la médiatisation a permis au promeneur de faire le rapprochement entre le phoque qu'il avait trouvé en avril et les autres cas.

Le phoque, une espèce protégée

Les investigations ont été confiées à la gendarmerie maritime du Havre, car certains phoques pourraient avoir été tués en mer, explique une source judiciaire au Parisien. Les phoques, attirés par la concentration de poissons dans les filets des pêcheurs, peuvent s'y retrouver piégés. Le phoque étant une espèce protégée, les pêcheurs peuvent vouloir s'en débarrasser.



L'association Sea Shepherd déplore dans les colonnes du quotidien un "sentiment anti-phoque grandissant". Elle pointe notamment le doigt vers le collectif anti-phoques, qui prône une régulation de l'espèce par l'homme, car les phoques menaceraient la pêche.

Le collectif anti-phoques "condamne absolument"

Pierre-Georges Dachicourt, président du collectif anti-phoques assure que "ce n'est certainement pas quelqu'un du collectif qui a fait ça", sur Radio 6.



"Ce serait bien aussi qu'ils pensent aux malheureux qui crèvent de faim plutôt que de s'occuper des animaux", ajoute-t-il à propos des militants de Sea Shepherd. Malgré tout, Pierre-Georges Dachicourt "condamne absolument" les sévices faits aux phoques.



Du côté de Sea Shepherd, on assure que "si les autorités ne se décident pas à prendre le problème au sérieux, à pousser les enquêtes au bout et à sanctionner les braconniers de façon exemplaire", des militants seront mobilisés pour monter la garde, "de jour comme de nuit s'il le faut".