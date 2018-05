Phoques tués : une ONG offre 10.000 euros pour retrouver les coupables

publié le 11/05/2018 à 22:36

Depuis le mois de janvier, trois phoques ont été retrouvés sans vie sur des plages du littoral du Pas-de-Calais. Deux étaient criblés de plombs, tirés par une arme de chasse de gros calibre, le troisième était tuméfié. Après avoir porté plainte, l'ONG Sea Shepherd a annoncé qu'elle propose une récompense de 10.000 euros à quiconque pourrait identifier le ou les coupables.



Du côté de Sea Shepherd, les soupçons se portent sur le collectif antiphoques des pêcheurs du littoral, qui accusent les animaux d'épuiser les ressources en poissons de la région. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer et va être confiée au commissariat local. Pour le moment, les policiers privilégient la piste d’un acte commis par des pêcheurs, indique Sud Ouest.

Les pêcheurs, eux, nient toute implication. "C’est n’importe quoi", s'est emporté Fabrice Gosselin, marin-pêcheur à Étaples et président du collectif antiphoques, sur Europe 1. "On n’est pas des tueurs sanguinaires, comme certains essayent de le faire croire. Un pêcheur, c’est d’abord un écologiste¿! On est les premiers à dénoncer la pollution et les chaluts électriques...".