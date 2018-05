Un phoque frappé et abattu sur une plage près du Touquet

publié le 04/05/2018 à 17:51

C'est pourtant une espèce protégée. Un phoque veau marin avait été retrouvé dimanche 29 avril dernier sur une plage, près du Touquet, dans le Pas-de-Calais, par le Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil (GDEAM). "L’individu était mort, couché sur son flanc et complètement tuméfié", est-il détaillé dans leur communiqué, rendu public jeudi 3 mai et repéré par 20 Minutes.



Non loin de l'animal, un autre phoque a été retrouvé mort par les naturalistes. Baptisé Tamise, il était lui connu des services animaliers et portrait une bague de reconnaissance. Compte tenu de ces deux décès suspects, le GDEAM ont demandé une autopsie pour tenter d'en déterminer les causes. Et les résultats sont sans appel.

"Il s’avère que le premier a reçu 8 plombs de chasse de gros diamètre au niveau du thorax, mais surtout des coups fort violents au niveau du cou alors qu’il était agonisant, entraînant une hémorragie fatale. Le second, bagué, est mort d’asphyxie, probablement prit dans un engin de pêche provoquant sa noyade, non sans avoir reçu, lui aussi, des coups, mais nettement moins violents", explique le communiqué du GDEAM.

Une plainte a été déposée par le Groupement de défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais, précise le message posté sur sa page Facebook, qui conclut : "Un rapport médico-légal est en cours de rédaction pour le phoque abattu délibérément et sera transmis aux autorités dès réception. Il est à noter que ces deux phoques étaient en parfait état de santé".