publié le 11/11/2018 à 18:30

Océane devrait se souvenir pendant longtemps de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Cette jeune femme a rencontré le chef de l'État le 9 novembre au cours d'une visite dans un centre social à Lens (Pas-de-Calais). Âgée de 19 ans, elle lui a raconté son parcours et son emploi actuel : un CDD d'hôtesse de caisse pour l'entreprise de grande distribution Carrefour, rapporte La Voix du Nord.



Mais la jeune femme n'est pas en CDI et alterne les contrats courts et les périodes de carence entre deux missions. Un fait auquel le président a été sensible puisqu'il a demandé à son ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, d'évoquer ce sujet avec les responsables de la multinationale.

Le ministre, présent sur place, a alors échangé par téléphone avec le PDG de Carrefour Alexandre Bompard. Une demi-heure plus tard, Emmanuel Macron revient vers Océane : "Pour le CDI, c'est réglé." Une issue confirmée par la jeune femme au quotidien régional : "Je suis rentrée chez moi, la DRH de Carrefour m'a passée un coup de fil pour me dire que je serai reçue ce samedi matin par ma direction. J'ai été reçue et je vais donc signer mon CDI jeudi."