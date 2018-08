publié le 07/08/2018 à 00:49

Les dégradations n'ont pas été revendiquées. Une plaque à la mémoire du dernier couple homosexuel exécuté en France en 1750 a été vandalisée à Paris, pour la deuxième fois en quelques mois, selon la Mairie de Paris. Cette plaque, inaugurée en 2014, a été repeinte en bleue et des affiches "Pour faire un enfant : je suis un homme et pas un gay" y ont été collées.





La plaque rendait hommage à Bruno Lenoir, un cordonnier d'une vingtaine d'années, et Jean Diot, employé de maison de 40 ans. Surpris en plein acte sexuel le 3 janvier 1750, les deux amants avaient été arrêtés à cet endroit et condamnés au bûcher. Ils seront les derniers mis à mort en France pour le simple crime d'homosexualité et brûlés sur la place de Grève (de l'Hôtel-de-Ville).

C'est la deuxième fois que cette plaque est vandalisée en quelques mois : des gerbes de fleurs déposées devant la plaque avaient été brûlées le 17 mai à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies.

Je suis choquée par cette nouvelle démonstration honteuse d'homophobie ! Cette plaque rend hommage à Bruno Lenoir et Jean Diot, derniers condamnés à mort pour homosexualité. Cet acte ne fait que renforcer notre détermination à lutter contre les discriminations. #LoveWins pic.twitter.com/EuH6c5CeIj — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 6 août 2018

Dans un message posté sur Twitter, Anne Hidalgo s'est dit "choquée par cette nouvelle démonstration honteuse d'homophobie", alors que se tient depuis samedi 4 août la 10e édition des Gay Games, mondiaux de la diversité et événement militant visant à déconstruire les stéréotypes et lutter contre la haine envers les personnes LGBT+.



En juin, un passage-piéton aux couleurs de l'arc-en-ciel avait été dégradé et recouvert d'insultes homophobes dans le quartier parisien du Marais, où sont concentrés la majorité des bars et boîtes de nuit gays.



L'homosexualité a été dépénalisée en France en 1791 dans le code pénal. À l'époque, la loi ne la reconnaît pas pour autant et les homosexuels peuvent être poursuivis sous d'autres incriminations comme l'outrage à la pudeur. En 1981, la France retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales et le 4 août 1982, la loi supprime toute pénalisation de l'homosexualité impliquant des personnes de plus de 15 ans (majorité sexuelle).