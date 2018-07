publié le 28/05/2016 à 12:51

Les témoins présents sur les quai de la ligne 4 à gare du Nord ne comprennent toujours comment le drame a pu être évité vendredi 28 mai. En fin d’après-midi, un individu a tenté de pousser soudainement une jeune femme de 28 ans sur les voies, à l’approche du métro. La victime a vacillé mais est parvenue à éviter la chute in-extremis. "Je pense qu’elle a dû voir sa mort en direct. Je me suis repassé la scène plusieurs fois dans ma tête. Je ne sais pas comment elle a pu résister, comment elle n’est pas tombée car il l’a poussée fort", rapporte un témoin interrogé par Le Parisien.



"Elle s’est alors retournée, hébétée, vers son agresseur.", raconte-t-il, "elle tremblait. Il la regardait. Il ne fuyait même pas. Personne ne bougeait, ni n’essayait de lui venir en aide, se désole le jeune homme. Moi je voulais réagir mais je me sentais un peu seul." Le pousseur a finalement été maîtrisé par un policier hors-service, sans opposer de résistance, avant d’être interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la brigade des réseaux ferrés de la police parisienne.

Les policiers se sont alors aperçus que ce homme âgé de 54 ans avait déjà été condamné pour des faits similaires en 1998. Les faits avaient aussi eu lieu sur la ligne 4, mais sa victime - une femme également âgée de 28 ans - n’avait pas eu la même chance que la miraculée de la gare du Nord. Le pousseur était soigné pour une dépression nerveuse à l’époque. Il avait été placé dans un hôpital psychiatrique. Après l’intervention des forces de l’ordre, la victime de cette nouvelle tentative d’homicide, une Moldave habitant à Courbevoie (92), a porté plainte.