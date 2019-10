publié le 09/10/2019 à 02:51

Le scénario est classique. Une montre de luxe d'une valeur de près de 800.000 euros a été dérobée lundi 7 octobre au soir sur le poignet de son propriétaire dans le VIIIe arrondissement de Paris, tout près de l'Arc de Triomphe.

Devant l'hôtel Napoléon, établissement 5 étoiles, un client sort pour fumer. Un homme l'aborde alors poliment pour lui demander une cigarette, prétexte pour observer rapidement la montre qu'il porte au poignet. En l’occurrence, il s'agit un authentique bijou en or gris 18 carats et serti de 270 pierres précieuses. La valeur catalogue de cette montre suisse Richard Mille fabriquée en toute petite série et destinée exclusivement aux millionnaires est évaluée à 767.000 euros.

Son propriétaire, homme d'affaires né à Tokyo il y a une trentaine d'années n'a pas le temps de donner la cigarette, sa montre est arrachée en un tour de main. Le voleur s'enfuit alors à toutes jambes dans l'avenue de Friedland.

Le portable du voleur égaré dans sa course

Dans sa course, il laisse tomber son téléphone portable, un appareil qui permettra peut-être de le retrouver, à moins qu'il ne soit lui-même volé. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme (BRB) de la PJ parisienne.

Il s'agit du trentième vol de montre de luxe depuis le début de l'année dans ce quartier des Champs-Élysées. Et c'est de loin celui qui a rapporté le plus gros.