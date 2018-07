et AFP

publié le 28/05/2018 à 16:06

L'enfant est sauf, mais son père risque la prison. Samedi 26 mai au soir, un homme a escaladé la façade d'un immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris pour sauver un garçonnet de quatre ans suspendu par les bras au balcon de l'appartement de son père. Selon des précisions apportées à BFMTV ce lundi 28 mai par le procureur de la République François Molins, le père avait laissé son fils sans surveillance.



"Il est effondré parce que je pense qu'il se rend compte de ce qu'il a fait, des conséquences dramatiques que ça aurait pu avoir", explique François Molins. Et pour cause, l'homme a mis du temps à rentrer parce qu'il jouait à un jeu sur son téléphone. "Il était parti, au moment où ça s'est passé, pour faire les courses. Le problème est qu'il a un peu tardé à rentrer parce qu’en sortant du magasin, il s’est mis en tête de jouer à Pokémon Go", poursuit-il.

Cet homme, qui "vit en France avec ce petit garçon de 4 ans et demi, alors que la maman est restée sur l’île de la Réunion avec l’autre partie de la famille", risque jusqu'à deux ans de prison pour "soustraction à des obligations parentales". Présenté dimanche 27 mai au parquet, il a été convoqué pour une audience au mois de septembre prochain, et remis en liberté en attendant.