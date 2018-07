Paris : le garde du corps de la princesse saoudienne placé en garde à vue

publié le 30/09/2016 à 09:37

C'est un fait divers qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Mécontente du travail d'un artisan qui œuvrait dans son appartement, la princesse* aurait ordonné à son garde du corps de le tuer. "Il faut le tuer, ce chien, il ne mérite pas de vivre", aurait-elle lancé selon l'hebdomadaire Le Point. La raison de ces menaces ? L'artisan aurait pris des photos de l'appartement situé avenue Foch, dans le XVIe arrondissement de la capitale pour remettre les objets et meubles en place une fois sa mission terminée.





Une action que n'aurait pas digéré la princesse qui a cru qu'il faisait cela afin de revendre les photos à des médias. Molesté, l'artisan a porté plainte le 26 septembre. Il accuse le garde du corps de la princesse de l'avoir ligoté, molesté, notamment au visage, et de l'avoir forcé à baiser les pieds de la Saoudienne. Le garde du corps a depuis été placé en garde à vue.



* La princesse en question dans cet article porte le même nom que la fille de l'ex-roi saoudien Khaled ben Abdulaziz Al Saoud mais il ne s'agit en rien de cette dernière, malgré ce que pouvait laisser penser la version précédente de notre article. Nous prions la personne ainsi visée et nos lecteurs de nous excuser de cette confusion.