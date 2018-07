Paris : le chanteur Saad Lamjarred mis en examen pour "viol aggravé"

publié le 29/10/2016 à 20:47

Le chanteur de pop marocain Saad Lamjarred a été mis en examen vendredi 28 octobre au soir, à Paris, notamment pour "viol aggravé". Il a été placé en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire. Une jeune femme de 20 ans avait déposé plainte mercredi 26 octobre, affirmant avoir été agressée quelques heures plus tôt par le chanteur dans sa chambre d'hôtel. Saad Lamjarred, qui devait se produire ce samedi 29 octobre à Paris, avait alors été interpellé et placé en garde à vue.



Âgé de 31 ans, l'homme a également été mis en examen pour "violences volontaires aggravées". La star marocaine avait consommé de l'alcool et des stupéfiants au moment des faits, selon les premiers éléments de l'enquête. La victime "souffre de lésions traumatiques et est fortement traumatisée. Son récit est tout à fait crédible à ce stade", a relevé une source proche de l'enquête. "Mon client conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés", a réagi l'avocat du chanteur, maître Jean-Marc Fedida.

Mis en cause dans une affaire similaire aux États-Unis

"Ce qui s'est passé cette nuit-là dans cette chambre est ce qui se passe habituellement à cinq heures du matin entre un homme et une femme consentante", a-t-il ajouté. Le chanteur a déjà été mis en cause aux États-Unis dans une affaire de viol datant de 2010, dans laquelle il nie toute implication.

Né en 1985, Saad Lamjarred est originaire de Rabat, où il a grandi dans une famille d'artistes renommés. Il a commencé à se faire connaître dans le monde arabe en 2007 en participant à l'émission libanaise Super Star, mais n'est devenu une célébrité qu'à partir de 2013 grâce à son titre Mal Hbibi Malou ("Qu'arrive-t-il à ma bien-aimée?").