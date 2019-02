et AFP

17/02/2019

C'est une funèbre découverte. Le cadavre d'une femme décapitée a été retrouvé ce dimanche 17 février à Paris selon une source policière. Les services de secours ont retrouvé le corps de la victime entouré de couteaux dans son appartement situé dans un quartier de l'est parisien, dans le 12e arrondissement.



Comble du sordide, la tête de la femme a été retrouvée dans un four. Selon France Bleu, la victime serait âgée d'une soixantaine d'années et c'est son fils qui aurait alerté les pompiers car il s'inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles. Selon une seconde source policière, les soupçons se portent sur le fils cadet de la victime, qui présente des troubles psychiatriques importants.

La sexagénaire aurait en effet déposé une main courante en octobre dernier pour dire que son fils avait menacé de la tuer. Il est actuellement recherché par les services de police.