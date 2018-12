Loiret : l'ex-compagnon de la femme tuée mis en examen pour assassinat

et AFP

publié le 26/12/2018 à 06:34

L'ex-compagnon d'une trentenaire tuée dimanche 23 décembre à Pannes (Loiret) a été mis en examen mardi 25 décembre pour assassinat. Il a été placé en détention provisoire, dans l'attente de son procès.



Cet homme, principal suspect dans l'assassinat de son ex-compagne, avait déjà été condamné cet été à un an de prison dont six mois ferme pour des violences sur la jeune femme et était suivi dans le cadre de son sursis avec mise à l'épreuve.

La victime, âgée de 30 ans, a été poignardée dimanche dernier à son domicile. L'autopsie a révélé que l'agresseur lui avait asséné des dizaines de coups de couteau, après s'être introduit chez elle en brisant une vitre. La fille du couple, âgée de 4 ans, a assisté à la scène. Choquée, elle avait été hospitalisée.

L'ex-compagnon, âgé de 32 ans, avait été interpellé en Seine-et-Marne il y a trois jours.

L'un de ses proches, soupçonné de l'avoir aidé dans sa fuite, a également été mis en examen. Il a été placé sous contrôle judiciaire et laissé libre.