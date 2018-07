publié le 30/09/2016 à 11:31

Un homme et trois femmes, interpellés le 27 septembre dans l’Essonne et en Seine-et-Marne, ont été déférés au parquet mercredi pour vol en bande organisée. Surnommé le "gang des poussettes", le quatuor est soupçonné d'avoir volé au moins 160 poussettes en l'espace d'une seule année, rapporte Le Parisien.



Les mis en cause, membres de la communauté des gens du voyage, dérobaient leur butin dans les crèches parisiennes et dans quelques établissements de garde de proche banlieue, avant de les revendre sur Internet.

"Les recherches ont commencé en janvier dernier, quand les plaintes pour des vols de poussettes haut de gamme ont commencé à s’accumuler", explique au Parisien la commissaire Eva Devictor, cheffe du service investigation des Ve et VIe arrondissements qui a mené ce dossier.

"Enquêter sur des vols de poussettes, évidemment, ça peut faire sourire. Mais quand on connaît le prix de ces engins et l’ampleur du réseau qui avait été mis en place, on se dit qu’on a fait une belle affaire", précise la commissaire. En effet, les poussettes peuvent coûter de 300 à 1.000 € pour les modèles les plus luxueux.