Les actualités de 7h : Simone Veil entre au Panthéon

publié le 01/07/2018 à 08:14

C'est l'évènement principal de ce dimanche 1 juillet en France. Dans quelques heures maintenant, Simone Veil et son époux Antoine reposeront au Panthéon.



Elle est la 5e femme à faire son entrée dans ce temple de la République et ce sera la première fois qu'un homme y accompagnera son épouse. Simone Veil est décédée il y a un tout petit peu plus d'un an, le 30 juin 2017. Une femme au parcours remarquable, ministre de la Santé, à l'origine de la loi sur l'IVG et première présidente du Parlement européen. Elle est aussi membre de l'Académie française.

Une réussite éclatante dont elle ne tirait aucune gloire. Déportée à Auschwitz, elle n'oubliera jamais les camps de la mort où sa mère est décédée. Mais elle en avait réchappé.

À écouter également dans ce journal

Football : au terme d'un match ébouriffant la France s'est qualifiée pour les 1/4 de finale de la Coupe du Monde en battant l'Argentine 4-3. Elle affrontera vendredi 6 juillet l'Uruguay victorieuse 2-1 du Portugal.



Sécurité routière : à partir de ce dimanche 1er juillet la limitation à 80km/h entre en vigueur sur plus de 400.000 km de routes secondaires. La mesure est contestée par beaucoup d’élus de province.



Société : dans les Hauts-de-Seine, l'exaspération des habitants est à son comble. Une grève bloque une majorité du courrier depuis trois mois. Une partie des facteurs s'oppose au licenciement d'un syndicaliste. La sénatrice du département, Christine Lavarde, a déposé une proposition de loi pour un service minimum postal.