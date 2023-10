"On m'a menti" : la colère d'un proche d'une victime à l'hôpital de Remiremont

REMIREMONT - "On m'a menti" : la colère d'un proche d'une victime

Depuis 2022, douze plaintes ont été déposées contre l'hôpital de Remiremont, dans les Vosges, pour des décès "suspects". Des familles ont ainsi vu leurs proches mourir, alors qu'ils avaient été admis pour des blessures anodines. Dénonçant la lenteur de la justice, ils en ont appelé collectivement au ministre de la Santé, Aurélien Rousseau.

Parmi ces proches de victimes, André, très en colère contre l'établissement hospitalier : "Ma maman est décédée en juillet 2021, elle est rentrée en hôpital pour deux côtes cassées, et aujourd'hui, je n'ai toujours pas de dossier médical. Ma maman est décédée toute seule, dans la dernière chambre au fond du couloir, porte fermée. On m'a menti : 'Ne vous inquiétez pas, votre maman est partie apaisée'. Comment on peut prétendre qu'une femme est partie apaisée puisqu'elle était toute seule dans une chambre."

Et d'ajouter : "Quand je suis allé voir ma maman sur son lit d'hôpital, toutes ses affaires étaient prêtes, autour d'elle, d'un air de dire 'reprenez votre macchabée, foutez-moi le camp'. Voilà comment moi, je l'ai perçu. Si j'avais su (qu'elle avait) deux côtes cassées, je l'aurais gardée chez moi, elle serait certainement encore vivante. Elle pourrait certainement vous témoigner."

Depuis le début, l'hôpital de Remiremont renvoie vers l'affaire en cours, sans faire de commentaire.

