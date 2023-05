Oise : son père ivre au volant, une fillette de 9 ans appelle les secours après un accident

Un sang-froid incroyable. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 mai 2023, dans l'Oise, une fillette de 9 ans est parvenue à appeler les secours après avoir eu un accident de voiture dans lequel son père a perdu connaissance, a rapporté Le Parisien. Après le choc, et voyant que son père ne réagissait plus, elle aurait récupéré son téléphone portable, cherché le numéro des secours sur internet et appelé le 18, ont expliqué les secouristes.

Au bout du fil, l'enfant a raconté aux pompiers être seule avec son papa évanoui, qui était ivre au volant après une soirée chez son frère. Leur voiture a quitté la route pour s'enfoncer dans une forêt, mais elle ignore où ils se trouvent. "On est perdus", s'est-elle inquiétée.

Un vaste dispositif de recherches a alors été enclenché, a précisé Le Parisien : d'un côté, les secours ont tenté de localiser le téléphone portable de la petite fille via l'antenne relais la plus proche, de l'autre, sept patrouilles de gendarmerie, vingt pompiers et trois chiens ont quadrillé la zone, tandis qu'un hélicoptère et des drones l'ont survolé.

Retrouvée à 2h30 du matin

Les pompiers sont restés en ligne avec la fillette pendant près d'une heure pour la rassurer pendant l'opération. Mais vers minuit et demi, à bout de batterie, son portable s'est éteint. Les secouristes ont mis tout en œuvre pour retrouver l'enfant au plus vite. La voiture a finalement été repérée vers 2h30 du matin par l'une des patrouilles de gendarmerie.

Prise en charge en légère hypothermie mais en bonne santé, la petite fille a été conduite au centre hospitalier de Compiègne. Son père, encore ivre, a été immédiatement placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

