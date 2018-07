Noyades : série noire ce week-end en France

publié le 10/07/2018 à 04:07

Le début des grandes vacances a été endeuillé par plusieurs drames le week-end dernier. Au total, huit personnes se sont noyées et trois restent portées disparues, comme le rappelle Le Parisien. Trois enfants ont perdu la vie en Saône-et-Loire, dimanche 8 juillet,en se noyant dans un lac non surveillé où la baignade était interdite. Samedi soir, c'est un jeune homme de 25 ans qui s'est noyé dans un étang d'Achères (Yvelines), lui aussi interdit à la baignade.



A Trouville-sur-Mer (Calvados), une jeune femme de 24 ans qui participait à un week-end organisé par le comité d'entreprise de sa société a été surprise par la marée montante et n'a pas pu être sauvée. Dans le Val-de-Marne, dimanche soir, un adolescent est décédé, emporté sous l'eau pour une raison inconnue. Un autre adolescent est mort dans les gorges du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence) après une probable crise d'épilepsie. Dans le même département, un enfant de deux ans et demi s'est noyé dans la piscine de ses grands-parents à Manosque.

Outre ces décès tragiques, trois personnes restent portées disparues dans le Maine-et-Loire. En dépit d'une interdiction de baignade appliquée à l'ensemble du département, un Roumain de 16 ans a été emporté dimanche par le courant d'une rivière. Le même jour, deux jeunes Somaliens ont eux aussi été emportés et n'ont pas encore été retrouvés.