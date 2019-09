Nord : une panthère noire se promène sur les toits

publié le 19/09/2019 à 10:59

À qui appartient la panthère noire aperçue sur les toits d'Armentières, dans le Nord ? Mercredi 18 septembre, en fin de journée, l'impressionnant félin a tranquillement déambulé pendant près d'une heure autour d'un pâté de maison, entrant même dans les appartements quand les fenêtres étaient ouvertes.

Les services de polices et des pompiers ont établi un périmètre de sécurité. Le vétérinaire sapeur-pompier a pu tirer sur l'animal une fléchette contenant un produit anesthésiant. La panthère d'une trentaine de kilos a alors été transportée dans une cage et prise en charge. Un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a récupéré le félin puis l'a confié à la Ligue protectrice des animaux.

D'après La Voix du Nord, il est possible que la panthère appartienne à un habitant parti en vacances. La police cherche à en savoir plus. Quant à l'animal, il devrait être bientôt confié à un zoo.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! ¿

Images ci-dessous chopées sur FB ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX — antonbundle (@antonbundle) September 18, 2019