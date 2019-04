publié le 15/04/2019 à 12:46

Un drame s'est produit dimanche 14 avril au soir à Flers-en-Escrebieux dans le Nord. Une famille s'est retrouvée prise au piège dans leur maison en flamme. Un enfant de 10 ans n'a pas survécu. Son petit frère de 5 ans souffre de très graves brûlures, il a été transporté au centre des grands brûlés à Lille. Les parents sont également à l'hôpital.



L'incendie s'est déclaré vers 20h15 au 55, rue de la Fontaine à cheval sur les communes de Flers-en-Escrebieux et Lauwin-Planque, selon La Voix du Nord. Le feu s'est rapidement propagé dans le pavillon. Les parents ont pu sortir à temps mais les enfants étaient bloqués au premier étage.

Malgré leurs efforts, les pompiers de Douai et des casernes alentours n"ont pu sauver tous les membres de la famille. Lorsqu'ils sont parvenus à pénétrer dans la maison grâce à une échelle, ils ont retrouvé l'aîné en arrêt cardiaque. Les secours ont tenté de le réanimer en vain. Au même moment un officier a crié : "Fouillez à fond, il reste encore un enfant". Quelques instants plus tard, le frère cadet a été trouvé en vie et immédiatement pris en charge par les secours. Les parents ont également été hospitalisés.

Le sous-préfet, Jacques Destouches, le maire de Flers, Jean-Jacques Peyraud et le premier adjoint, Robert Strzelecki, se sont rendus sur les lieux. Il reste maintenant à déterminer comment cet incendie dramatique s’est déclenché.