publié le 10/12/2018 à 12:53

Nouvel accident de chasse ce week-end. Un homme de 45 ans faisait son jogging dimanche à 10 heures, non loin de son domicile à Roncq, quand il a été pris pour cible par un chasseur. Confondu avec une bécasse, il a reçu une dizaine de plombs dans le corps, rapporte La Voix du Nord.



"Le chasseur a tiré sur une bécasse et c’est mon mari qui a pris les plombs. C’est un endroit avec beaucoup de ronces, où il n’y a pas beaucoup de visibilité", raconte Déborah son épouse, au quotidien régional. Son mari, touché au crâne au dos et à la mâchoire, a été transporté à l’hôpital Dron de Tourcoing. Mais il doit maintenant être transféré à Lille pour une opération chirurgicale spécialisée.

Selon le journal Nord Éclair, le chasseur responsable de cet incident est venu au domicile de la victime avant d’être accompagné au poste de police. "Il dit qu’en quarante ans, c’est la première fois que cela lui arrive', explique Déborah, qui va déposer plainte contre lui.