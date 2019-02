On n'arrête pas le progrès du 18 novembre 2018

18/11/2018

Alors qu'on parle beaucoup d'accidents de chasse, l'application Melckone, dont le concepteur est lui-même chasseur, permet à tous de vivre en harmonie en forêt.



Les gestionnaires de chasse peuvent indiquer très précisément sur l'application leur zone de chasse. Ils la délimitent sur une carte, avec la date et les horaires. Le promeneur sait alors qu'il sera préférable d'éviter cette zone.

Le randonneur peut aussi activer le mode balade sur son application. Il sera ainsi averti s'il pénètre malencontreusement dans une zone où se déroule une chasse. Il peut aussi sur l'application signaler la présence d'un chasseur ou de tout autre danger.

Une application communautaire

Melckone est ce qu'on appelle une application communautaire, donc chaque utilisateur peut intervenir dessus. Si un promeneur croise un chasseur, il clique sur le pictogramme correspondant sur l'application et instantanément, tous les autres promeneurs sont prévenus. L'application permet aussi de signaler un arbre tombé qui bloque un chemin ou une route barrée.



En complément de l'application, les chausseurs peuvent s'équiper d'une balise. Elle ressemble à une cartouche et Melckone Hunt permet automatiquement de prévenir le chasseur qu'un promeneur se trouve à 100 - 150 mètres de lui et qu'il faut alors peut-être faire attention.

Déjà utilisée à Fontainebleau et dans la forêt de Sénart

L'application est gratuite tout comme son utilisation, que ce soit par les promeneurs ou par les chasseurs. La balise coûte 30 euros plus un abonnement de 3 euros par mois. Elles sont gérées par les sociétés de chasse, qui les collectent, les rechargent, les vérifient et les distribuent aux différents chasseurs les jours de chasse. Ce sont ces sociétés de chasse qui payent les balises et les abonnements.



L'application peut être utilisée partout bien sûr. Elle est récente, donc toutes les chasses ne sont pas renseignées, mais celles qui se déroulent à Fontainebleau le sont quelques heures avant le début ainsi que celles de la forêt de Sénart. L'office National des Forêts gère une cinquantaine de balises qu'elle distribue aux chasseurs en forêt de Fontainebleau.