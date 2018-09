publié le 07/09/2018 à 12:46

Plus de 20.000 poussins ont péri dans un incendie à une trentaine de kilomètres de Lille, jeudi 6 septembre dans la soirée. Le feu s'est déclaré dans un poulailler industriel à Steenwerck, ont rapporté les pompiers.



Aux alentours de 22h45, les pompiers ont été appelés pour un incendie dans un poulailler industriel de 1.100 m² qui était "entièrement embrasé", a indiqué le Service départemental d'intervention et de secours du Nord.

"L'ensemble des 21.000 poussins a péri lors de l'incendie", ont ajouté les pompiers. Vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisés lors de l'intervention et il a fallu trois lances à eau pour éteindre l'incendie.

"On venait à peine de se coucher, on a entendu des bruits dehors, notre premier réflexe a été de sortir les enfants et de les mettre à l'abri", a expliqué l'exploitant du poulailler. En "quelques minutes", dit-il, un des hangars agricoles a été ravagé par les flammes, a rapporté La Voix du Nord.