Nord : 2.000 plans de cannabis découverts dans un local commercial

C'est une découverte inattendue pour les enquêteurs de l'Office anti-stupéfiants (OFAST) de la police judiciaire de Lille. 2.000 pieds de cannabis ainsi qu'"un kilo de résine de cannabis, un kilo d'herbe de cannabis, 6.260 euros en espèce et une arme de poing" ont été trouvés dans un local commercial à Maubeuge, dans le Nord. Six personnes ont été interpellées, a annoncé la Direction zonale de la police judiciaire du Nord (DZPJ).

"Le 6 décembre, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte" à Lille, les enquêteurs "de l'Office anti-stupéfiants (OFAST) de la police judiciaire de Lille ont investi un local commercial à Maubeuge abritant une ferme de cannabiculture de 2.000 pieds", est-il précisé dans le communiqué. Un habitant était soupçonné par l'OFAST "d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants et d'organiser la culture à un niveau industriel de cannabis via une "culture indoor"". L'enquête initiée a ensuite permis de "localiser un local commercial suspect à Maubeuge et d'identifier les membres d’une organisation criminelle".

Les policiers ont saisi 12.000 euros sur les comptes bancaires de deux des mises en causes. Parmi les six personnes interpellées, cinq suspects ont été interpellés et trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

