Un donateur anonyme a envoyé près de 12.000 euros à des communes du Nord

Une trentaine de communes du Nord de la France ont reçu le même cadeau : une enveloppe contenant en moyenne 350 euros en liquide. L'expéditeur n'est pas connu et n'a pas souhaité révéler son identité sur l'enveloppe. Les seuls indices sur les motivations de l'homme sont les mentions de "Téléthon" ou "la maladie" inscrites d'une écriture chevrotante sur les enveloppes, rapporte TF1 Info.

Ces lettres seraient arrivées au compte-goutte depuis novembre et interrogent les maires comme les habitants des différentes communes. Les mots sur les enveloppes permettent de comprendre que le donateur anonyme souhaite que l'argent soit investi dans la recherche sur les myopathies, les maladies neuromusculaires.

La collecte pour le Téléthon était organisée le 2 et 3 décembre et plusieurs communes avaient reçu les dons avant cette date. Fait étrange, parmi ces communes, certaines ne participaient pas à la collecte des dons pour le Téléthon. Elles ont donc décidé d'envoyer l'argent à un village voisin s'occupant des dons. Le mode opératoire du mystérieux donateur continu d'interroger et d'alimenter discussions et commérages.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info