Nice : une femme agressée en pleine rue, un suspect mis en examen pour tentative d'assassinat

"Une violente agression" s'est produite à 3 heure du matin, le 12 septembre dernier, dans le centre de Nice. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, âgée de 53 ans, marchait dans la rue et a été victime d'une agression, "sans raison apparente", par un individu qui, "après l'avoir fait chuter au sol", lui portait "de nombreux coups sur la tête", relate le communiqué de presse du procureur de la République de Nice.

Les coups ont cessé "au moment où un riverain s'est mis à crier." Pour l'heure, le pronostic vital de la victime est toujours engagé.

Des témoignages et des images de vidéosurveillance ont permis d'appréhender rapidement, "et à proximité des faits", un suspect. Qui a été mis en examen pour "tentative d'assassinat" et placé en détention provisoire.

L'individu, de nationalité suédoise, est né en 1999. Selon le procureur de la République, il était recherché depuis "juillet 2022" par les autorités suédoises "pour s'être soustrait à des soins psychiatriques sous contrainte."

