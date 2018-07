et AFP

publié le 29/08/2017 à 16:35

En quinze jours, cinq bébés ont été admis au service pédiatrie d'un hôpital niçois, après avoir ingéré du cannabis. Le chef des urgences pédiatriques s'est alarmé de la situation mardi 29 août, insistant sur le nombre important de cas pour une période si courte.



"Il est important de prévenir les parents, même s'ils sont eux-mêmes consommateurs, que laisser traîner des boulettes de cannabis peut avoir des conséquences importantes, allant jusqu'à l'hospitalisation", a déclaré le docteur Hervé Haas, chef de service à l'hôpital Lenval, spécialisé dans la pédiatrie, confirmant la série d'hospitalisations de nourrissons, âgés de un à deux ans, révélée par Nice-Matin.

Admis dans un état de coma profond, un des nourrissons a dû être placé en réanimation, a-t-il précisé, mais les cinq nouveaux-nés ont tous récupéré. "Les cas d'intoxication au cannabis sont malheureusement assez réguliers mais là, ce qui est remarquable, c'est d'en avoir cinq en moins de quinze jours", a expliqué le médecin. Dans quatre cas sur cinq, les médecins se sont vu expliquer que le bébé avait ingéré du cannabis trouvé dans un parc.

Pas d'antidote pour les nourrissons

Les cinq bébés admis à l'hôpital Lenval, chez lesquels la présence de cannabis a été confirmée par un prélèvement de sang ou d'urine, présentaient des symptômes d'ébriété et de somnolence importante, a relaté le médecin.



L'ingestion de cannabis "peut entraîner des séquelles graves chez un bébé et aucun antidote n'existe", a-t-il rappelé. Les bébés sont simplement perfusés pour les hydrater et placés sous surveillance neurologique, avant d'être rendus à leur famille au bout de 24 ou 48 heures.