publié le 28/09/2016 à 12:50

L'affaire aurait pu être bien plus grave et passer devant une cour d'assises, comme l'a fait remarquer le président de tribunal correctionnel de Toulon à la prévenue. Une femme de 23 ans a été jugée en comparution immédiate mardi 27 septembre pour des faits de " violences aggravées" après avoir planté un couteau dans le crâne d'une de ses amies, lors d'une soirée au domicile de la victime. Comme le révèlent les radiographies jointes au dossier, la lame du couteau est passée à quelques centimètres de parties vitales. La victime s'en est finalement sortie avec trois jours d'ITT et un traumatisme psychologique.



Au moment d'expliquer son geste, Charlène R. tente de se justifier. "Je me suis pris une droite et j'ai envoyé une gauche", explique la jeune fille décrite comme "frêle" dans les colonnes de Var-Matin, "j'ai commencé à me prendre la tête avec ma femme. C'était sur fond de jalousie". Après la défenestration d'un téléphone, la dispute a dégénéré. La jeune femme s'est emparée d'un couteau utilisé pour découper les pizzas et l'a planté dans le crâne de son amie.

"Le geste a été tellement violent que le manche du couteau s'est cassé. Heureusement qu'elle est restée au niveau du cuir chevelu", a souligné le substitut du procureur. "Si la lame avait été plus loin, la victime serait morte. Nous serions dans un dossier de meurtre. De coups mortels. Sous l'effet de l'alcool, Mme R. a été capable de porter un coup d'une violence extrême entre la boîte crânienne et le cuir chevelu." L'agresseuse a finalement écopé de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis.