publié le 27/07/2018 à 01:22

Un jeune homme âgé de 22 ans et souffrant de myopathie a été débarqué d'un vol Transavia à l'aéroport de Nantes-Atlantique mercredi 25 juillet, rapporte Ouest France. Ce jour-là, Nassim, accompagné de sa mère, est déjà installé dans l'appareil et attend de décoller pour le Maroc où il va passer ses vacances.



Mais peu de temps après, le commandant de bord vient voir le jeune homme pour lui demander de descendre de l'avion car ses cinq appareils médicaux ne figurent pas sur la liste du matériel autorisé à bord par la compagnie. Des appareils pourtant vitaux pour Nassim.

Sans solution, Nassim et sa mère sont rentrés chez eux à Ancenis. Sans solution proposée par la compagnie néerlandaise low cost, la famille de Nassim a publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour relater cet épisode.

Transavia reconnait une erreur et offre des billets

Une démarche payante puisqu'un responsable de Transavia a contacté Nassim jeudi dans la matinée. "Ils ont reconnu une erreur de leur part (...) Dès janvier, je leur avais adressé par mail la liste de mes appareils en demandant si c’était possible. Et ils ne m’ont pas dit que je ne pourrais pas voyager avec ce matériel médical", a-t-il expliqué à Ouest France.



Dans l'incapacité de l'accueillir sur l'un de ses vols, Transavia a proposé de rembourser les billets de Nassim et sa mère et de leur offrir le voyage sur un vol Royal Air Maroc, qui peut transporter le matériel médical du jeune homme. Les vacances pourront donc débuter vendredi pour Nassim.