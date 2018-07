Nantes : nouvelle nuit de tensions, un lycée et une station service visés

et La rédaction numérique de RTL

publié le 06/07/2018 à 07:14

Nouvelle nuit de violences à Nantes (Loire-Atlantique), entre jeudi 5 et vendredi 6 juillet. Une cinquantaine de voitures ont été incendiées, et des jeunes ont tenté de mettre le feu à une station service et à un lycée professionnel, mais il n'y a pas eu d'affrontements avec les forces de l'ordre. Des manifestations de colère qui continuent, 72 heures après la mort d'un jeune homme qui tentait d'échapper à un contrôle routier.



Les proches d'Aboubakar, qui appellent au calme, avaient organisé une marche blanche jeudi soir. Un millier de personnes se sont rassemblées pour marcher dans les rues de Nantes, en partant de la rue des Plantes où la police a tiré sur le jeune homme.

Le CRS qui a utilisé son arme lors du contrôle routier a été placé en garde à vue, une procédure habituelle. Les enquêteurs veulent vérifier sa version des faits. Il explique avoir tiré parce que le jeune homme avait déjà, selon lui, manqué de renverser des enfants et continuait d'avoir une conduite dangereuse pouvant blesser quelqu'un.

Depuis l'évolution de la loi l'an dernier, c'est en théorie un cas de figure où le policier a le droit d'utiliser son arme de service. Mais l'enjeu de cette enquête, c'est de savoir si cette version est contredite par des témoignages ou des vidéos, de savoir s'il y avait bien un danger immédiat nécessitant un tir du CRS. En attendant, le policier mis en cause est toujours en garde à vue ce vendredi matin dans les locaux de l'IGPN.