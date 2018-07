Muni d'une arme, un homme interpellé au Mémorial des déportés à Mayenne

publié le 25/04/2018 à 01:13

Un homme âgé de 20 ans, suivi pour des problèmes psychiatriques, s'est introduit avec un fusil non chargé mardi 24 avril dans l'après-midi au Mémorial des déportés à Mayenne (Mayenne), menaçant les agents d'accueil, avant d'être interpellé par la gendarmerie, a-t-on appris auprès du parquet de Laval et de la préfecture.



"L'homme s'est présenté au Mémorial vers 15 heures et a pris un billet. Puis, prétextant d'aller chercher quelque chose dans son véhicule, il est sorti du Mémorial puis est revenu avec une arme non chargée", a déclaré à l'AFP Guirec Le Bras, procureur de Laval. "L'individu n'avait pas de munitions dans son véhicule", a-t-il précisé.

Les vigiles l'ont neutralisé et ont fait appel à la gendarmerie, qui est rapidement arrivée sur les lieux. Il a été placé en garde à vue. On ignore les motifs du geste de ce jeune homme qui est originaire du département de la Mayenne.

Le préfet de Mayenne, Frédéric Veaux, a "salué le courage et le sang-froid des agents qui ont fait face à l'agresseur et la réactivité et le professionnalisme des gendarmes qui sont intervenus".