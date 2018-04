À 12 ans, il vole la carte de crédit de ses parents et fugue à Bali

publié le 24/04/2018 à 18:11

"Il n'aime pas qu'on lui dise non". Un jeune garçon australien de 12 ans a fait une belle frayeur à ses parents. Après s'être disputé avec sa mère, il aurait volé sa carte de crédit et se serait enfuit du domicile familial, à Sydney. L'enfant a ensuite pris un avion, direction d'abord la ville de Perth, à près de 4.000 km à l'opposé, à l'extrême ouest du pays.



Loin de s'arrêter là, le jeune garçon aurait repris la voie des airs, pour se rendre à Bali, en Indonésie, via un avion de la compagnie low cost Jetstar, relate la chaîne de télévision Channel Nine. Il y a passé quatre jours, séjournant dans un hôtel, louant un scooter et buvant de la bière. Coût total de ces "vacances" : 5.000 euros, débités donc, sur la carte bleue des parents.

C'est l'un de ses amis qui a donné l'alerte après avoir vu la géolocalisation d'une vidéo postée par l'enfant en fuite. La famille s'était déjà rendue en vacances à Bali, haut lieu du tourisme indonésien. La police fédérale a expliqué avoir été alertée initialement des velléités d'escapade du garçon le 8 mars dernier, avant d'apprendre qu'il se trouvait à Bali le 17 mars. L'enfant a été retrouvé par la police indonésienne le lendemain, puis ses parents ont fait le voyage pour le récupérer à Bali.



L'indignation des parents

D'après sa mère, son fils avait déjà tenté de réserver des vols en solo, mais il s'était heurté au refus des compagnies au motif qu'il n'avait pas de lettre d'autorisation parentale. "Il aime pas qu'on lui dise 'non' et résultat, j'ai un gosse en Indonésie", a-t-elle raconté à la télévision lundi 23 avril. Et de déplorer : "C'est facile, c'est bien trop facile. C'est un problème avec notre système".



Aucune alerte n'avait été émise pour l'empêcher de voyager à l'étranger, a ajouté la police, qui n'avait pas le pouvoir de demander l'annulation de son passeport en l'absence de délit présumé. En Australie, les jeunes ayant entre 12 et 15 ans ont pourtant besoin de l'autorisation d'un tuteur légal pour voyager.



