Mort d'Enéa : sa mère "a décidé de mettre fin aux jours de ma fille", accuse le père de la jeune fille

Le père d'Enéa ne cache pas sa colère. L'adolescente de 18 ans est décédée en 2019 à Dax par empoisonnement. La mère de la jeune fille est soupçonnée de l'avoir tuée en lui faisant prendre une dose importante de médicaments. Mise en examen pour empoisonnement, elle est aujourd'hui en détention provisoire.

Le couple était en conflit depuis leur divorce en 2014. Pour le père, son ex-compagne a tué leur fille. Enéa a été découverte inanimée un jour de novembre 2019 et est décédée quelques jours plus tard à l'hôpital. Les analyses toxicologiques de la jeune fille sont alarmantes. "Il y a des quantités extrêmement importantes de produits différents notamment de ce qu'on appelle des bêtabloquants et ça sur plusieurs mois", décrit maître Laforcade, l'avocat du père d'Enéa.

Après deux ans d'investigations par la sûreté et la police judiciaire, la mère d'Enéa est mise en examen pour empoisonnement. Elle aurait intoxiqué sa fille sur plusieurs mois. L'avocat de la mère évoque lui, une simple sur-médication. "Sur-médicaliser son enfant, on peut le reprocher mais c'est quand même un maximum de soin qu'on peut lui apporter", défend-il.

Enéa a vu pas moins de 32 médecins les mois précédents sa mort. Pour son père, Yannick Reverdi, sa fille était en bonne santé, mais elle était surtout sous l'emprise de sa mère. "Elle est intervenue directement. Elle a décidé de mettre fin aux jours de ma fille. C'est intolérable et impensable. Comment une mère peut faire ça ?", lance le père.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info