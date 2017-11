publié le 30/11/2017 à 08:10

Un mois après, le mystère demeure concernant la mort d'Alexia Daval. Le 28 octobre dernier, un premier appel à témoins était lancé après la disparition de cette jeune femme alors qu'elle effectuait, comme souvent, son jogging. Deux jours plus tard, le 30 octobre, le corps calciné de cette dernière était retrouvé dissimulé sous des branchages, dans le bois de Velet-Esmoulin près de Gray, à plusieurs kilomètres du parcours habituellement emprunté par l'employée de banque lors de sa séance de sport.



Depuis cette date, les 15 gendarmes de la section de recherche de Besançon ont procédé à de très nombreuses auditions. Certaines personnes ont même été réentendues afin de confirmer leurs témoignages, d'apporter de nouvelles précisions ou d'établir d’éventuelles contradictions.



Et les enquêteurs ne veulent rien laisser au hasard. C'est pourquoi les membres de la famille, son mari, plusieurs témoins spontanés, des chasseurs, d'anciens prisonniers ou encore des joggeurs réguliers ont été confrontés aux forces de l'ordre au moins une fois. Le champ de recherches est très large afin de résoudre cette macabre histoire.

De nombreux indices sur la scène de crime

Pour cela, les spécialistes de la police scientifique sont également à l'oeuvre. De "nombreux indices" ont d'ailleurs été retrouvés à l'endroit où a été découvert le corps d'Alexia Daval. "C'est une enquête qui à mon sens est extrêmement bien menée. J'ai pris connaissance du dossier d'instruction, toutes les mesures d'investigation sont en train d'être faites et ont été en partie réalisées", a déclaré Me Randall Schwerdorffer, avocat du mari, le 28 octobre sur RTL.



Le parquet de Besançon avait déjà précisé qu'Alexia Daval, qui avait été victime de violences physiques, avait été étranglée causant la mort par asphyxie. En revanche, des analyses sont toujours en cours afin de déterminer avec certitude si la jeune femme a été violée ou non.

Une interpellation "avant la fin de l'année" ?

Les enquêteurs essaient également de déterminer avec précision l'heure de la mort, une donnée particulièrement importante afin d'écrire le scénario précis. L'analyse du bol alimentaire (ce qu'avait mangé la victime) n'aurait pas parlé autant que les enquêteurs l'auraient souhaité.



Magré tout, l'avocat demeure confiant. Dans les colonnes du Parisien, ce dernier assure que l'auteur de ce meurtre est "proche géographiquement". Et d'ajouter : "Je m'accorde avec mon confrère Jean-Marc Florand (avocat des parents et de la sœur d'Alexia, ndlr), pour espérer obtenir une interpellation avant la fin de l'année et les réponses aux questions qui les hantent : qui et pourquoi ?"



Au micro de RTL, le 8 novembre dernier, Jean-Marc Florand avait également évoqué un "dénouement rapide". "Gray est une petite ville, il n'y a pas un million de gens, tout le monde se connaît (...) Je reste persuadé que les enquêteurs savent où ils vont, qu'ils ont pu refermer de nombreuses portes et qu'ils ne leur restent que quelques pistes à explorer avant de pouvoir conclure assez rapidement", expliquait-il.