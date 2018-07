publié le 27/12/2016 à 06:00

Le suspect est coutumier des faits. Un quadragénaire soupçonné d'être à l'origine des tags à caractère antisémite et raciste sur l'école maternelle Anne Frank à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, a été arrêté lundi 26 décembre et placé en garde à vue. Des inscriptions dirigées contre les Juifs et les Roms, accompagnées de croix gammées et d'étoiles de David, avaient été découvertes dimanche 25 décembre sur le portail et la boîte aux lettres de l'établissement public. Leur auteur présumé a déjà été condamné pour des faits similaires.



C'est d'ailleurs son passé judiciaire qu'il l'a trahi. D'après les premiers éléments de l'enquête, la police a fait le rapprochement avec de précédentes inscriptions en 2013 et 2016 et pour lesquelles cet homme, présenté comme un déséquilibré, a été condamné par deux fois. C'est plus particulièrement sa façon d'écrire qui a permis de faire le lien : "Il met des points au milieu des 'O' et écrit en allemand", précise une source proche du dossier.

Cet acte ne restera pas impuni Najat-Vallaud Belkacem Partager la citation





Apparus pendant la nuit de Noël, qui coïncidait cette année avec le premier jour de la fête juive de Hanouka, ces graffitis ont suscité une vive émotion. "Cet acte ne restera pas impuni", a promis la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem sur Twitter tandis que le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, dénonçait "un acte inqualifiable qui doit être fermement condamné. "Souiller la mémoire d'Anne Frank c'est assassiner une seconde fois les victimes du nazisme. La justice ne doit pas trembler", a réagi de son côté le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis sur les réseaux sociaux.

Abjectes inscriptions antisémites et racistes sur les murs de l'école Anne Frank de Montreuil. Cet acte ne restera pas impuni. — Najat Belkacem (@najatvb) 25 décembre 2016