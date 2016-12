Des inscriptions à caractère raciste et antisémite ont été découvertes dimanche 25 décembre sur le portail l'école publique Anne Frank à Montreuil en Seine-Saint-Denis.

"Juden verboten" (juifs interdits), "sales Juifs et Roms". Ce sont les inscriptions racistes et antisémites qui ont été retrouvées sur le portail et la boîte aux lettres de l'école Anne Frank à Montreuil. Le tout accompagné d'étoile de David, symbole du judaïsme et de croix gammées, symbole utilisé par les nazis. Les inscriptions ont été découvertes vers 16 heures par des agents municipaux qui ont prévenu la police.



Les tags seront effacés lundi matin "à la première heure" et la mairie a l'intention de porter plainte pour "montrer sa détermination" à ne pas laisser passer de tels agissements. "De tels propos n'ont pas vocation à exister à Montreuil qui est une ville calme, apaisée, où on a toujours favorisé le dialogue", a réagi auprès de l'AFP Gaylord Le Chequer, adjoint au maire. L'élu a d'ailleurs publié un tweet montrant les photos du portail vandalisé.