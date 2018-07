publié le 31/05/2018 à 12:34

Après avoir gardé le silence pendant de longues heures, nié toute implication, l'homme suspecté d'être à l'origine de la mort de Tom, 9 ans, est enfin sorti de son silence. En fin de garde à vue, le suspect de 27 ans a évoqué des flashs, des bribes de souvenirs dans lesquels il reconnaîtrait son rôle dans le meurtre du petit garçon, dont le corps a été retrouvé en partie dénudé et calciné au Hérie-la-Viéville dans l'Aisne.



On ne peut pas encore parler d'aveux, le magistrat devra donc vérifier et recouper les déclarations du jeune homme, qui présente un profil psychologique fragile, et qui souffre de problèmes psychiatriques selon sa famille.

Inconnu du fichier des délinquants sexuels, il était cependant connu pour des faits mineurs de droit commun, mais n'était pas considéré comme dangereux. La justice attend désormais les analyses ADN effectuées sur la scène de crime, mais aussi les résultats des perquisitions menées au domicile du suspect, l'expertise de son téléphone portable, de son ordinateur; qui pourraient délivrer toute preuve probante pouvant confirmer ou non son implication dans la mort de l'enfant.

L'homme de 27 ans sera quant à lui présenté à un juge d'instruction dans l'après-midi de ce jeudi 31 mai. "Le dossier ne devrait donc pas évoluer avant la fin de l'après-midi et le procureur communiquera à ce moment là", a déclaré une source judiciaire.