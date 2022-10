Jeune fille retrouvée dans une valise à Paris : que sait-on des circonstances du drame ?

Une mise en scène sordide et 6 personnes toujours en garde à vue ce dimanche matin. L'enquête se poursuit après cette épouvantable découverte vendredi soir dans le XIXe arrondissement de Paris : le corps d'une collégienne de 12 ans, recroquevillée dans une valise. Le scénario commence à se dessiner.

Lorsque l'adolescente est rentrée du collège vers 15 heures, elle est apparue sur les images de vidéo surveillance de son immeuble mais elle n'était pas seule, une femme inconnue d'une vingtaine d'années était à ses côtés, puis l'adolescente a disparu. C'est grâce à ce film que les enquêteurs sont remontés jusqu'aux suspects, dont cette jeune femme aperçue ensuite en train de tirer une grosse caisse ressemblant à une valise.

Une autopsie a eu lieu samedi et a permis d'établir que la fillette est morte d'asphyxie. Mais plusieurs éléments intriguent les enquêteurs. D'abord, les pieds et les mains de la victime ont été liés, sa gorge sectionnée. Sous ses pieds des chiffres, une succession de 1 et de 0. Alors, ces signes ont-ils un sens, sont-ils liés à un rituel ? Les enquêteurs de la crime vont devoir déterminer les circonstances exactes de ce drame.

