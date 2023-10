Meurtre aux fêtes de Bayonne : le profil des six hommes mis en examen pour homicide volontaire

Deux mois après le meurtre d'un homme aux fêtes de Bayonne, sept personnes ont été mises en examen samedi 30 septembre au matin. Le drame s'était déroulé dès le premier soir des fêtes, le 26 juillet dernier, et avait suscité une vive émotion. La victime avait surpris des individus en train d'uriner devant sa porte et avait été rouée de coups, avant de décéder à l'hôpital neuf jours plus tard. Parmi les sept personnes mises en examen, six l'ont été pour homicide volontaire. Ces sept suspects ont été emmenés à Bayonne depuis les départements de l'Essonne et de Loire-Atlantique, où ils avaient été interpellés mardi dernier et présentés au juge d'instruction chargé de l'affaire.

Six hommes, âgés de 21 à 27 ans, ont été mis en examen pour homicide volontaire et non-dénonciation de crime. Ils sont issus de la communauté des gens du voyage et sont défavorablement connus des services. Un seul d'entre eux a été placé sous contrôle judiciaire tandis que les cinq autres ont été placés en détention, conformément aux réquisitions du procureur. Pour le moment, aucun des six protagonistes ne précise son rôle dans les faits.



Une femme de 33 ans est par ailleurs mise en examen pour non-dénonciation de crime. Elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire et n'était pas présente le soir des faits, quand la victime a été rouée de coups pour avoir simplement demandé à un homme de ne pas uriner sur la porte de son domicile.