Meurthe-et-Moselle : 15 mois de prison pour avoir agressé une directrice d'école

publié le 04/07/2018 à 22:15

Un employé municipal a été condamné à 15 mois de prison - dont six avec sursis - par le tribunal correctionnel de Nancy ce mercredi 4 juillet. Motif : vendredi dernier, le 29 juin, l'homme a agressé la directrice d'une école élémentaire à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). "Il est reconnu coupable, c'est une bonne chose, s'est félicitée l'avocate de la victime, Me Isabelle Baumann. Ma cliente est encore très choquée, elle est venue en renfort de ses collègues".



La directrice de l'école a montré à la barre deux hématomes sur son front et sa mâchoire, encore visibles cinq jours après l'agression. L'animateur social de 41 ans était chargé d'emmener les élèves à la cantine à la pause de midi. Mais, lors de la sortie des classe, il a forcé le passage avec sa voiture à l'intérieur de la cour. Réprimandé par la directrice, le ton était monté entre eux et l'employé municipal avait craché à la figure de la responsable, qui l'avait giflé.

L'homme a répliqué par un coup de poing. Alors que la directrice était à terre, il lui a asséné un coup de pied avant de s'enfuir avec son véhicule. Interpellé en état d'ébriété ce mardi 3 juillet dans un parc de Pont-à-Mousson, l'homme a déjà été condamné plusieurs fois, notamment pour des violences conjugales.



La procureure a dénoncé "des faits inacceptables dans l'enceinte d'un établissement scolaire, en présence des enfants et des parents". En plus de sa peine de 15 mois de prison, le prévenu a été condamné à verser 1.500 euros de dommages et intérêts à sa victime.