publié le 05/06/2018 à 13:26

Le drame est survenu il y a quelques jours dans une cellule de l'Unité hospitalière spécialement aménagée dépendant du centre pénitentiaire de Laxou (UHSA). David Pastor, 42 ans, mis en examen pour l'assassinat de sa femme et de ses deux enfants, s'est pendu pendant sa détention, révèle L'Est Républicain.





"On m’a informé de son décès ce matin. Je ne sais pas quand exactement ça s’est passé", révèle au quotidien Me Cédric Demagny, son avocat. "Ça se passait plutôt bien. C’est l’impression qu’il m’a donnée la dernière fois que je lui ai rendu visite", explique-t-il pourtant. Mais le patient semblait néanmoins sujet à des problèmes psychologiques.

"C’était quelqu’un de dépressif. J’avais un peu l’impression de le porter à bout de bras. Il m’écrivait beaucoup. Il éprouvait le besoin de parler. De parler de ses souffrances passées. J’imagine qu’il est passé à l’acte dans un moment de grand désespoir", se désole l'avocat. David Pastor avait déjà tenté de se suicider en avril au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, mais son codétenu l'en avait empêché.

Le 20 mars dernier, il avait été secouru alors qu'il avait foncé en voiture dans la glissière de sécurité de l’A31. Les secours avaient alors tenté de joindre sa femme, avant de la retrouver morte avec leurs jumeaux de 2 ans, dans le pavillon du couple à Ars-sur-Moselle.

