publié le 17/05/2018 à 01:38

Une disparition jugée "inquiétante" par la police nationale. La famille DaSilva, domicilée à Laxou, n'a pas donné signe de vie depuis le 28 avril dernier, rapporte l'Est républicain. Un appel à témoin a été lancé ce mercredi 16 mai afin de retrouver le couple et ses deux enfants de 6 et 13 ans.



L'alerte a été donnée par les deux enfants aînés du père, issus d'une première union, qui s'inquiétaient d'être sans nouvelles. "J’ai amené les petits à la foire [de Nancy], le 24 avril. C’est la dernière fois que je les ai vus", assure l'aînée au journal. Elle explique aussi avoir remarqué "deux gros hématomes" sur le torse de son père et une épaule a priori "cassée mais pas encore soignée".

[#Disparitions] Les membres de la famille DA SILVA ont disparu de leur domicile de #Laxou depuis le 28/04/2018. Si vous avez des informations utiles pour orienter nos recherches, merci de bien vouloir contacter les enquêteurs de @PoliceNat54 #OnCompteSurVous MERCI pour vos RT pic.twitter.com/wjakDIwqjk — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 16 mai 2018

Après avoir joint les téléphones portables du couple en vain, la jeune femme décide de se rendre le 2 mai à leur domicile. Sur place, elle découvre que la serrure de la porte d'entrée a été forcée et l'appartement fouillé. Surprise, elle contacte la police et dépose une main courante. "On a retrouvé près de 200 fioles de méthadone (un médicament de sevrage ou de substitution prescrit aux toxicomanes) dans un placard. Visiblement, mon père ne prenait pas son traitement", explique-t-elle.

Autre fait troublant, des numéros de téléphone et des annotations de "pesées" de "blanche ou brune", laissant supposer à un trafic de stupéfiants, ont été trouvés. À ce stade de l'enquête, la police n'écarte aucune piste. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le commissariat de Nancy au 03 83 13 27 53.