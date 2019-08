publié le 25/08/2019 à 11:38

C'est une bien mauvaise surprise à laquelle a été confronté un couple qui voulait réaliser des travaux dans son jardin. Dans la commune d'Ahuillé, près de Laval, en Mayenne les tout nouveaux propriétaires d'une maison ont commencé à creuser dans le sol lorsqu'ils sont tombés sur une ancienne décharge publique.

Après être devenus nouveaux propriétaires en juin dernier, ils entament avec leur voisine des travaux dans leurs jardins qui communiquent entre eux. Mais dès le premier coup de pelleteuse, sous la pelouse, ils découvrent un nombre infini de sacs plastiques, des bidons, des morceaux de verre et de la ferraille. Ils découvrent par la suite que c'est à cet endroit que les habitants des environs venaient jeter leurs détritus durant les années 1970 car leur jardin servait alors de décharge publique.

Pour André, un ancien de la commune, c'était un secret de polichinelle : "Tout le monde le savait. Quand j'ai appris ça, moi ça ne m'étonne pas. C'était comme ça à l'époque, on jetait tout sans faire attention. Ça faisait je ne sais pas combien de mètres de profondeur puis ça a été rebouché. Maintenant je me dis que c'est triste et bête pour eux. C'est lamentable".

Les nouveaux propriétaires veulent être dédommagés ou annuler la vente pour vice caché. Une procédure menée par leur avocat est en cours alors que la mairie et la préfecture fouillent dans les archives pour comprendre qui sont les responsables et connaître le niveau de pollution mais aucune trace concernant cette rue n'apparaît dans les archives.