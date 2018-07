Marseille : une fillette décède après une chute du 12e étage d'un immeuble

et AFP

publié le 31/07/2018 à 02:38

Le drame a eu lieu à Marseille (Bouches-du-Rhône). Une fillette de 6 ans est décédée lundi 30 juillet dans la soirée après avoir chuté d'un balcon au 12e étage d'un immeuble, selon les pompiers et la police.



La fillette, qui jouait avec ses frères et sœurs sur le balcon d'un appartement à l'intérieur duquel se trouvaient ses parents, a "basculé par-dessus la rambarde pour une raison inconnue", a précisé une source policière, confirmant une information de La Provence. Le quotidien précise que des habitants ont dénoncé l’insalubrité du bâtiment et le manque de sécurisation au niveau des balcons.

La victime est décédée à l'hôpital de la Timone où elle avait été transportée après sa chute de cet immeuble du 14e arrondissement de la cité phocéenne. Une enquête a rapidement été ouverte pour déterminer les circonstances de ce tragique accident, ont précisé les forces de l'ordre.