publié le 13/04/2019 à 12:29

Un nouveau règlement de comptes dans la cité phocéenne ? Un homme de 19 ans est mort par balle vendredi 12 avril, dans un quartier proche de la gare Saint-Charles à Marseille. Vers 22h30, deux hommes au visage cagoulé, armés pour l'un d'une arme longue et pour le second d'une arme de poing, ont fait feu sur la victime avant de s'enfuir à pied dans le 3e arrondissement de Marseille.



Des douilles de calibre 7,62 mm de type kalachnikov et 9 mm ont été retrouvées sur place, a précisé le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux. Touché par deux balles au cou et au thorax, le jeune homme était décédé à l'arrivée des secours.

La piste d'"une guerre de territoire liée au trafic de produits stupéfiants est privilégiée", a indiqué Xavier Tarabeux. Des coups de feu avaient été tirés la nuit précédente dans le même périmètre.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Si la piste du règlement de comptes se confirme, il s'agirait de la quatrième victime depuis le début de l'année. Le 12 mars, un homme de 42 ans a été tué au fusil d'assaut dans les quartiers nord, à la Busserine, alors qu'il était à bord de son véhicule avec son frère, très grièvement blessé.