publié le 19/02/2019 à 17:53

Une attaque en plein Marseille. Un homme a blessé mardi 19 février par arme blanche plusieurs passants sur la Canebière à Marseille, avant d'être neutralisé par la police. Il est depuis décédé.



Selon le quotidien régional La Provence, il y aurait quatre blessés (trois hommes et une femme) : deux dont le pronostic vital n'est pas engagé, un touché au niveau des jambes par des éclats de balle et un dernier blessé au cou qui serait dans un état de santé inquiétant. Ils ont été transporté à la Timone et à Laveran. Toujours selon leurs informations, l'assaillant serait un SDF du secteur, connu des services de police pour une affaire de meurtre en 2003 mais pas du renseignement territorial ni du renseignement intérieur.

A l'arrivée des policiers sur la principale artère du centre-ville, l'agresseur a sorti une arme et les policiers ont alors riposté. L'homme de 36 ans a succombé à ses blessures après avoir été touché par balle par les policiers de la BAC alors qu'il tentait de sortir une arme.



L'agresseur, alors qu'il brandissait une arme de poing, "ne prononce aucun mot, aucune parole, comme "Allah Akbar" par exemple, de nature à laisser penser à un acte terroriste", a affirmé le procureur, au cours d'une conférence de presse. "C'est un acte de droit commun. Il n'y a rien qui permette, pour l'instant, de le considérer comme un acte terroriste mais on continue à vérifier", a ajouté M. Tarabeux.



Le secteur est bouclé de l'angle de la rue de Rome à l'angle du boulevard d'Athènes. D'importantes forces de pompiers et de police, le procureur de la république et le maire LR de Marseille, Jean-Claude Gaudin, se sont rendus sur place.

De fortes perturbations sont à prévoir du côté de la RTM. Le trafic est interrompu entre le terminus Arenc Le Silo et la station Réformés sur la ligne 2 du tramway. Il est de même sur la ligne 3, où le tramway ne circule pas entre les stations Cours Saint Louis et Sadi Carnot. Un service de navettes a été instauré entre Le Pharo/cours Pierre Puget et le métro Saint Just/Cinq Avenues.